Mit Jiangxi Zhengbang wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Jiangxi Zhengbang liegt bei 70,73, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 59, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangxi Zhengbang bei 11,39, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" erzielte die Aktie von Jiangxi Zhengbang im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,14 Prozent, was 14,95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -20,06 Prozent, wobei das Unternehmen aktuell 15,07 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Jiangxi Zhengbang. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Stufe ein Rating von "Schlecht".