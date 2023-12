Jiangxi Zhengbang, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Jiangxi Zhengbang wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,83 CNH, während der Kurs der Aktie mit 2,79 CNH um -1,41 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2,7 CNH, was einer Abweichung von +3,33 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Jiangxi Zhengbang zeigt einen Wert von 28,95, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,49 und zeigt somit eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Zusammen ergibt sich daher die Gesamteinschätzung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich ebenfalls eine positive Stimmung. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet deutet auf eine starke Aktivität hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Jiangxi Zhengbang war ebenfalls positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie im Hinblick auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite im Vergleich zum aktuellen Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 1,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 1,65). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Jiangxi Zhengbang-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gebracht.