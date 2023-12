Jiangxi Zhengbang Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Dividendenrendite der Jiangxi Zhengbang-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 1,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen war die Stimmung bezüglich Jiangxi Zhengbang überwiegend negativ, mit nur vier Tagen positiver Diskussionen gegenüber acht Tagen mit negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hingegen vor allem positive Themen diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Internetnutzern beeinflusst. In beiden Faktoren zeigt sich bei der Aktie von Jiangxi Zhengbang eine positive Entwicklung, weshalb die Gesamtbewertung positiv ausfällt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Jiangxi Zhengbang führt bei einem Niveau von 28,95 zur Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 49,49 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung fällt daher ebenfalls positiv aus.