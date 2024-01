Jiangxi Zhengbang Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Jiangxi Zhengbang-Aktie liegt derzeit bei 85,71, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung auf dieser Basis und insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar umkehren. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Jiangxi Zhengbang eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Jiangxi Zhengbang-Aktie von 2,5 CNH mit einer Entfernung von -9,75 Prozent vom GD200 (2,77 CNH) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 2,67 CNH auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Jiangxi Zhengbang-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Jiangxi Zhengbang-Aktie mit 11,39 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 0 auf, was dazu führt, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht neutral eingestuft wird.

