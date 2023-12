Jiangxi Zhengbang Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Dividende von Jiangxi Zhengbang steht derzeit im Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -1,7 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Jiangxi Zhengbang mit 11,39 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Jiangxi Zhengbang diskutiert. Allerdings waren in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen dominierend. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie gemischte Bewertungen. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich eine negative Abweichung von -5,71 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Jiangxi Zhengbang auf der Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.