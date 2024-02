Jiangxi Wannianqing Cement Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Jiangxi Wannianqing Cement-Aktie hat eine Dividende von 3,78 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Baumaterialien (2,11 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz beträgt 1,67 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Gut" führt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -21,14 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Überperformance von 3,51 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Baumaterialien" beträgt -24,65 Prozent, was bedeutet, dass Jiangxi Wannianqing Cement aktuell 3,51 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Jiangxi Wannianqing Cement besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen dominierend. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 42,36 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) in der Branche "Baumaterialien". Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.