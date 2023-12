Jiangxi Wannianqing Cement Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Informationen über eine Aktie liefern. Für Jiangxi Wannianqing Cement ergibt sich bei dieser Analyse eine interessante Ausprägung. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum geändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Jiangxi Wannianqing Cement 3,54 Prozent und liegt damit 1,5 Prozent unter dem Branchenmittelwert. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Jiangxi Wannianqing Cement mit -16,56 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -7,41 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Jiangxi Wannianqing Cement in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -7,53 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche hatte. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie 7,53 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.