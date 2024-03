Jiangxi Wannianqing Cement Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Stimmung und Diskussion rund um die Jiangxi Wannianqing Cement-Aktie hat sich in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität hat ebenfalls abgenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Beachtung von Anlegern erfährt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Jiangxi Wannianqing Cement mit 39,72 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der fundamentalen Basis, da die Aktie weder unter- noch überbewertet erscheint.

Die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten war mit -29,42 Prozent unterdurchschnittlich im Vergleich zur Branche "Baumaterialien", die im Durchschnitt um -23,02 Prozent gefallen ist. Dadurch erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer erneuten schlechten Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Jiangxi Wannianqing Cement-Aktie daher eine neutrale Bewertung auf fundamentalen Kriterien, jedoch schlechte Bewertungen in Bezug auf Stimmung und Diskussion, Branchenvergleich sowie technischer Analyse.