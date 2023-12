Jiangxi Wannianqing Cement Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Jiangxi Wannianqing Cement beträgt 45,18 und liegt somit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Die Aktie wird daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -15,79 Prozent, was 7,69 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Damit wird die Aktie aufgrund der Unterperformance insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangxi Wannianqing Cement-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl in den letzten 7 Tagen als auch in den letzten 25 Handelstagen überkauft ist. Demzufolge erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an vier Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jiangxi Wannianqing Cement diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

