Jiangxi Wannianqing Cement Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der Jiangxi Wannianqing Cement-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 13, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Jiangxi Wannianqing Cement ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung für Jiangxi Wannianqing Cement in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden insbesondere positive Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite für Jiangxi Wannianqing Cement beträgt 3,54 Prozent und liegt somit 1,5 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite von Jiangxi Wannianqing Cement mit -17,01 Prozent mehr als 10 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" und deutlich unter der Rendite der "Baumaterialien"-Branche. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.