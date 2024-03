Jiangxi Wannianqing Cement Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangxi Wannianqing Cement beträgt derzeit 39, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 einen ähnlichen Wert darstellt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens nach fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Betrachtet man die Performance im Vergleich zur Branche der Baumaterialien, so schneidet Jiangxi Wannianqing Cement mit einer Rendite von -29,42% deutlich schlechter ab, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik liegt das Unternehmen jedoch über dem Branchendurchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt. Mit einer Dividendenrendite von 3,78% im Vergleich zu durchschnittlich 2% wird die Dividendenpolitik als gut eingestuft.