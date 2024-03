Jiangxi Special Electric Motor Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangxi Special Electric Motor beträgt derzeit 62, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. In Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der aktuelle Kurs der Aktie unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet das Unternehmen im Vergleich zur Branche Elektrische Ausrüstung schlecht ab. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was 1,61 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Jiangxi Special Electric Motor gemischte Bewertungen in den verschiedenen Bereichen, was auf eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Aktie hinweist.