Jiangxi Special Electric Motor Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und zeigt so, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Für die Jiangxi Special Electric Motor-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 88. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI auf 25-Tage-Basis bei 62,21, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung also ein "Schlecht"-Rating für Jiangxi Special Electric Motor.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die Jiangxi Special Electric Motor-Aktie bei 12,72 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs lag dagegen bei 10,52 CNH, was einem Unterschied von -17,3 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 10,89 CNH führt zu einer ähnlichen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um 3,4 Prozent differiert. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Jiangxi Special Electric Motor-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 79,17 auf. Dies liegt in etwa im Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektrische Ausrüstung". Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bei Jiangxi Special Electric Motor derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Jiangxi Special Electric Motor-Aktie, basierend auf verschiedenen technischen, fundamentalen und Dividendenkriterien. Anleger sollten diese Bewertungen sorgfältig in ihre Investmententscheidungen einbeziehen.