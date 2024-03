Jiangxi Special Electric Motor Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung und das Interesse an Jiangxi Special Electric Motor haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Dies ergab eine Analyse der Internet-Kommunikation, die zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62,64, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Jiangxi Special Electric Motor eine Rendite von -45,16 Prozent auf, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangxi Special Electric Motor liegt bei 50, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 46 eine neutrale Situation. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.