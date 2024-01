Jiangxi Special Electric Motor Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse der Jiangxi Special Electric Motor-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 12,04 CNH, während der aktuelle Kurs bei 13,5 CNH liegt, was einer Abweichung von +12,13 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 11,94 CNH zeigt eine positive Abweichung von +13,07 Prozent. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei die Diskussion an fünf Tagen von positiven Themen dominiert wurde. An drei Tagen überwog dagegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen herrschte verstärkt positive Kommunikation über das Unternehmen Jiangxi Special Electric Motor, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Jiangxi Special Electric Motor zeigt eine starke Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Jiangxi Special Electric Motor eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine geringere Rendite von 1,5 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.