Jiangxi Special Electric Motor Aktie: Finger Weg!

Der Aktienkurs des Unternehmens Jiangxi Special Electric Motor liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen aus dem Sektor "Industrie" um 35,8 Prozent niedriger, was zu einer Rendite von -35,8 Prozent führt. Die durchschnittliche Rendite der Branche "Elektrische Ausrüstung" betrug in den letzten 12 Monaten -1,04 Prozent, wobei Jiangxi Special Electric Motor mit 34,75 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über sieben Tage hinweg wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwogen hat. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen Jiangxi Special Electric Motor gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangxi Special Electric Motor liegt bei einem Wert von 79, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet erscheint.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Jiangxi Special Electric Motor im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,49 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 1,49 %. Diese niedrigere Rendite führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

