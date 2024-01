Jiangxi Special Electric Motor Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse der Jiangxi Special Electric Motor zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 11,97 CNH liegt, während der aktuelle Kurs 12,53 CNH beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +4,68 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 11,98 CNH, was einer Distanz von +4,59 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangxi Special Electric Motor 84. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt das KGV im Durchschnitt bei 0. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich, dass es langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zur Aktie gibt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich bei Jiangxi Special Electric Motor ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0. Dies führt zu einer negativen Differenz von -1,49 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung". Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.