Jiangxi Special Electric Motor Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Jiangxi Special Electric Motor-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 11,92 CNH verzeichnet, was einer Abweichung von +8,39 Prozent zum aktuellen Kurs von 12,92 CNH entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 12,01 CNH über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was eine Abweichung von +7,58 Prozent darstellt. Auch hier erhält die Jiangxi Special Electric Motor-Aktie ein "Gut"-Rating. Somit erhält das Unternehmen insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien der letzten Tage zeigt, dass die Marktteilnehmer grundsätzlich neutral gegenüber Jiangxi Special Electric Motor eingestellt waren, mit fünf positiven, zwei negativen und sieben unklaren Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangxi Special Electric Motor einen Wert von 84 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht führt. Die Aktie liegt im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Somit ist Jiangxi Special Electric Motor weder unterbewertet noch überbewertet.