Jiangxi Special Electric Motor Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der chinesische Elektromotorenhersteller Jiangxi Special Electric Motor erhält derzeit eine negative Bewertung für seine Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 0, was einer Differenz von -1,54 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen als neutral eingestuft worden. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Trotzdem konnten unsere Analysten ein gut-Signal identifizieren, was zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Jiangxi Special Electric Motor ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62,64 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für den Aktienkurs von Jiangxi Special Electric Motor liegt bei 51,28, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine neutrale Einstufung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die Dividendenpolitik als auch die Anleger-Stimmung und die fundamentale Bewertung der Aktie von Jiangxi Special Electric Motor als neutral eingestuft werden.