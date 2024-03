Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science and Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science & liegt bei 77,41 und wird als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, liegt bei 37,99, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 30,51 CNH 6,81 Prozent unter dem GD200 (32,74 CNH) liegt, was als "Schlecht"-Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, liegt bei 28,91 CNH, was zu einem "Gut"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität sich verringert hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung.