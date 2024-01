Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science and Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an neun Tagen positive Themen überwogen und an fünf Tagen die negative Kommunikation dominierte. Allerdings fokussierten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science &. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet kann die Diskussion die Stimmung verstärken oder verändern. Bei Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science & wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science & ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 58,32 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 64,09 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche erzielte Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science & in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +24,88 Prozent. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor übertraf das Unternehmen mit einer Rendite von 5,62 Prozent den Durchschnittswert um 5,62 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating zugeschrieben.