Jiangxi Jiangzhong Pharmaceutical Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse der Jiangzhong Pharmaceutical zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 20,49 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs 21,3 CNH beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +3,95 Prozent über dem GD200 liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 20,82 CNH, was einem Abstand von +2,31 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei positive Themen an fünf Tagen und negative Themen an sechs Tagen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch die Diskussion verstärkt auf positive Themen konzentriert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Jiangzhong Pharmaceutical liegt bei 45,48, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,29 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Jiangzhong Pharmaceutical im letzten Jahr eine Rendite von 54,56 Prozent erzielt, was 56,39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,45 Prozent, was bedeutet, dass die Aktie von Jiangzhong Pharmaceutical derzeit um 54,11 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.