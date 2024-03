Jiangxi Jiangzhong Pharmaceutical Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Jiangzhong Pharmaceutical liegt bei 30,28, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 46,67, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Ein weiterer Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. Die Aktie von Jiangzhong Pharmaceutical wurde auf diese Faktoren hin untersucht, wobei eine starke Aktivität in den Diskussionen festgestellt wurde. Dies führt zu einer positiven Bewertung des Sentiments. Allerdings gab es auch eine negative Änderung der Stimmung, was zu einem "schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine "schlechte" Einschätzung.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionen waren größtenteils von positiven Themen geprägt, was zu einer "guten" Einschätzung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +12,12 Prozent, was zu einer "guten" Bewertung führt. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine "neutrale" Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Jiangzhong Pharmaceutical eine insgesamt positive Einschätzung basierend auf den verschiedenen Indikatoren.