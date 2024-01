Jiangxi Jiangzhong Pharmaceutical Aktie: Was steht jetzt noch aus?

In den letzten Wochen wurde bei Jiangzhong Pharmaceutical eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu negativen Themen aufzeigen. Daher wird das Kriterium "Sentiment" als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb die Bewertung hier als "Neutral" erfolgt. Insgesamt erhält Jiangzhong Pharmaceutical daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,47 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (20,88 CNH) weicht um +2 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (20,76 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (+0,58 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Jiangzhong Pharmaceutical-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangzhong Pharmaceutical liegt bei 54,38, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit drei Tagen, an denen positive Themen dominierten, und acht Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jiangzhong Pharmaceutical gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Jiangzhong Pharmaceutical.