Jiangxi Jiangzhong Pharmaceutical Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Aktienkurs von Jiangzhong Pharmaceutical verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 54,56 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche durchschnittlich um -0,02 Prozent, was bedeutet, dass Jiangzhong Pharmaceutical im Branchenvergleich um +54,59 Prozent überdurchschnittlich abschnitt. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -2,44 Prozent, und Jiangzhong Pharmaceutical übertraf diesen Durchschnittswert um 57 Prozent. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz eine Rolle, und hier ergibt sich für Jiangzhong Pharmaceutical ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität im Netz war erhöht, was positiv zu bewerten ist. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Auch die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. In diesem Fall waren die Kommentare und Befunde überwiegend negativ, und in den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangzhong Pharmaceutical-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 20,47 CNH nur um +2 Prozent vom aktuellen Kurs (20,88 CNH) abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.