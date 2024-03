Jiangxi Jiangzhong Pharmaceutical Aktie: Es geht auch anders!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Jiangzhong Pharmaceutical intensiv diskutiert, wobei vor allem und überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Jiangzhong Pharmaceutical, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Ansatz liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen technischen Indikator, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. Nach unserer Bewertung liegt der 7-Tage-RSI von Jiangzhong Pharmaceutical bei 45 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für den 25-Tage-Basis ist ebenfalls "Neutral" (Wert: 34,29). Somit erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") weist Jiangzhong Pharmaceutical eine Rendite von 58,92 Prozent auf, was mehr als 80 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,73 Prozent, wobei Jiangzhong Pharmaceutical mit 77,65 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangzhong Pharmaceutical-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um +12,34 Prozent abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von +6,68 Prozent über dem aktuellen Kurs. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.