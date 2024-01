Jiangxi Jiangzhong Pharmaceutical Aktie: Am Scheideweg

Die Jiangzhong Pharmaceutical-Aktie hat gemäß der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 20,47 CNH, während der aktuelle Kurs bei 20,88 CNH liegt, was einer Abweichung von +2 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 20,76 CNH nahe dem aktuellen Kurs, mit einer Abweichung von +0,58 Prozent. Auf dieser Grundlage erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Branche hat Jiangzhong Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +54,59 Prozent in der "Arzneimittel"-Branche erzielt, während der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von -2,44 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie ist jedoch überwiegend negativ, wie durch die Analyse sozialer Plattformen festgestellt wurde. Die Nutzer haben in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in Bezug auf Jiangzhong Pharmaceutical aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt gemischte Ergebnisse. Während die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität im Netz aufzeigt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält, ist die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.