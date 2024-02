Jiangxi Huangshanghuang Food Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Jiangxi Huangshanghuang Food liegt bei 68,73 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" beurteilt wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie war zuletzt überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Jiangxi Huangshanghuang Food beschäftigt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie aktuell bei 10,85 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 7,91 CNH liegt, was zu einer negativen Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage weist ebenfalls ein negatives Signal auf, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Jiangxi Huangshanghuang Food eine negative Differenz von -1,63 Prozent zum Branchendurchschnitt auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten führt.