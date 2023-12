Jiangxi Huangshanghuang Food Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Jiangxi Huangshanghuang Food. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangxi Huangshanghuang Food liegt mit einem Wert von 115,46 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel" von 0. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Jiangxi Huangshanghuang Food daher in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Jiangxi Huangshanghuang Food führt bei einem Niveau von 78,38 zur Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 59,49 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht".