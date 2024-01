Jiangxi Huangshanghuang Food Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangxi Huangshanghuang Food liegt bei 57,95 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von -8,34 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt die Abweichung bei -4,93 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Aktie von Jiangxi Huangshanghuang Food erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,27 Prozent, was 8,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -10,32 Prozent, und das Unternehmen liegt aktuell 8,95 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 115,46 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.