Jiangxi Huangshanghuang Food Aktie: Pleite oder Chance?

Die technische Analyse der Jiangxi Huangshanghuang Food-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,27 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,4 CNH weicht somit um -7,72 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,86 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt (-4,24 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Jiangxi Huangshanghuang Food-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird für die Aktie ein Wert von 53,91 ermittelt, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 115,46, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden auch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Jiangxi Huangshanghuang Food bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.