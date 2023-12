Jiangxi Hongdu Aviation Industry Aktie: Das war ja klar …

Die Aktie von Jiangxi Hongdu Aviation Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,11 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt der Aktienkurs damit 20,56 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,55 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt -0,87 Prozent. Jiangxi Hongdu Aviation Industry liegt aktuell 20,24 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Aus technischer Sicht ist der Kurs der Jiangxi Hongdu Aviation Industry mit 21,09 CNH derzeit +0,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -8,02 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Neutral" für die beiden Zeiträume.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderungen wurden für die Bewertung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigt einen deutlichen Rückgang an Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für die Jiangxi Hongdu Aviation Industry liegt derzeit bei 33,33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird diese Einschätzung als "Neutral" bewertet. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 42, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Neutral".