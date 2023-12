Jiangxi Hongdu Aviation Industry Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Jiangxi Hongdu Aviation Industry-Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse einen aktuellen Kurs von 21,3 CNH, was einer Entfernung von -7,27 Prozent vom GD200 (22,97 CNH) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, einen Kurs von 20,9 CNH auf, was auf ein neutrales Signal hindeutet, da der Abstand +1,91 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50- und 200-Tage-Werten.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt ein vorwiegend positives Bild, da die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend optimistisch gegenüber Jiangxi Hongdu Aviation Industry eingestellt waren. Insgesamt gab es zehn positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Unternehmensnachrichten der letzten ein bis zwei Tage sind ebenfalls größtenteils positiv. Auf dieser Basis erhält Jiangxi Hongdu Aviation Industry eine positive Bewertung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "schlechte" Richtung weist. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung für das Anlegerstimmungs-Rating.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Jiangxi Hongdu Aviation Industry bei -21,11 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -0,92 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt die Aktie von Jiangxi Hongdu Aviation Industry mit 20,19 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Jiangxi Hongdu Aviation Industry-Aktie einen Wert von 47,69 für RSI7 und 41,78 für RSI25, was auf eine neutrale Empfehlung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutral"-Einstufung auf der Basis des Relative Strength Indikators.