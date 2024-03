Jiangxi Hongdu Aviation Industry Aktie: Ist es vollbracht?

Die technische Analyse der Jiangxi Hongdu Aviation Industry-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 20,53 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 17,93 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,66 Prozent entspricht und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnittskurs liegt hier bei 17,42 CNH, was einer Abweichung von +2,93 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI). Bei einem Niveau von 52,61 wird der RSI der Jiangxi Hongdu Aviation Industry als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,15 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung auf Basis des RSI ist somit ebenfalls "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend negativ eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält die Jiangxi Hongdu Aviation Industry-Aktie somit von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.