Jiangxi Hongdu Aviation Industry Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse von Jiangxi Hongdu Aviation Industry zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 20,77 CNH, was einen Abwärtstrend signalisiert. Der letzte Schlusskurs von 18,29 CNH liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 17,85 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 43,41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25 von 44,74 deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamtbewertung basierend auf dem RSI ist daher ebenfalls "Neutral".

Die Stimmung der Anleger ist eher negativ, wie aus den Kommentaren in sozialen Medien hervorgeht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Gut"-Bewertung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung bezüglich der Stimmung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -38,84 Prozent erzielt, was eine Unterperformance im Vergleich zum Sektor und der Branche darstellt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Jiangxi Hongdu Aviation Industry-Aktie basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und dem Branchenvergleich.