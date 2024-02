Jiangxi Hongcheng Waterworks Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangxi Hongcheng Environment liegt bei 9,07, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Vergleich zum Durchschnitt der "Wasserversorgung"-Branche zeigt sich ein neutraler Wert.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche hat Jiangxi Hongcheng Environment in den letzten 12 Monaten eine starke Outperformance von +30,67 Prozent erzielt. Dies stellt eine positive Entwicklung dar und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Jiangxi Hongcheng Environment ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. Trotz einiger negativer Themen in den vergangenen Tagen wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Jiangxi Hongcheng Environment gemischte Bewertungen. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung von +5,95 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird Jiangxi Hongcheng Environment auf Basis der verschiedenen Bewertungsfaktoren mit einem neutralen bis positiven Gesamtrating bewertet.