Jiangxi Hongcheng Waterworks Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jiangxi Hongcheng Environment bei 9,17 CNH liegt, was einer Entfernung von +12,93 Prozent vom GD200 (8,12 CNH) entspricht. Dies ist ein positives Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 8,71 CNH, was einem Abstand von +5,28 Prozent entspricht. Auch dies deutet auf ein gutes Signal hin. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurden Jiangxi Hongcheng Environment von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse konnte Jiangxi Hongcheng Environment in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +27,95 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche erzielen. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Performance 27,95 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Jiangxi Hongcheng Environment-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.