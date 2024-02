Jiangxi Hongcheng Waterworks Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Aktienkurs von Jiangxi Hongcheng Environment hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von 30,67 Prozent erzielt, was um mehr als 39 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Wasserversorgung"-Branche lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -8,38 Prozent, jedoch erreichte Jiangxi Hongcheng Environment hier eine Rendite von 39,04 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung gegenüber Jiangxi Hongcheng Environment in den letzten Tagen. Es gab neun positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 von Jiangxi Hongcheng Environment aktuell bei 43,56 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 59,33 ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale und erhält daher auch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier von Jiangxi Hongcheng Environment damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangxi Hongcheng Environment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,5 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,04 CNH weicht somit um +6,35 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Insgesamt erhält die Jiangxi Hongcheng Environment-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.