Jiangxi Guotai Industrial Explosive Material Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Dividende von Jiangxi Guotai wird derzeit mit einer Rendite von 0,88 Prozent bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts sowohl für den letzten 200-Handelstage- als auch den letzten 50-Handelstage-Zeitraum als "Neutral" bewertet. Beim Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Jiangxi Guotai mit einer Rendite von -4,43 Prozent über dem Durchschnitt von -5,58 Prozent in der "Chemikalien"-Branche, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wird die Aktie langfristig als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionintensität und die Rate der Stimmungsänderung nur mittelmäßig sind.