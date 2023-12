Jiangxi Guotai Industrial Explosive Material Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander. Jiangxi Guotai wird anhand des RSI der letzten 7 Tage und des RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 25 Punkten, was darauf hinweist, dass die Jiangxi Guotai-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 30,39, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Jiangxi Guotai damit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,72 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Jiangxi Guotai war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Sowohl die Auswertung der Kommentare in sozialen Medien als auch die thematischen Diskussionen der letzten Tage deuten darauf hin, dass die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung rechtfertigt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangxi Guotai-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,85 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 10,25 CNH lag, was einer positiven Abweichung von +15,82 Prozent entspricht. Auf Basis der charttechnischen Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Jiangxi Guotai in verschiedenen Bereichen positive Bewertungen erhält und insgesamt mit einer "Gut"-Einstufung bewertet wird.