Jiangxi Guotai Industrial Explosive Material Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Dividende von Jiangxi Guotai liegt bei 0,88 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (1,91 %) niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da die Differenz 1,03 Prozentpunkte beträgt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Jiangxi Guotai bei 9,11 CNH liegt, was +6,92 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies wird als kurzfristig "Gut" bewertet. Über die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" angegeben, da die Distanz zum GD200 bei +3,17 Prozent liegt. Die Aktie wird insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Bezüglich des Sentiments und des "Buzz" wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Jiangxi Guotai eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Jiangxi Guotai daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator und hier wurde die Aktie von Jiangxi Guotai in den sozialen Medien positiv diskutiert. Ausschließlich positive Meinungen wurden veröffentlicht und die Diskussionen konzentrierten sich auf die positiven Themen rund um Jiangxi Guotai. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.