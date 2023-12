Jiangxi Ganyue Expressway Aktie: Das ist ein Hammer

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen mehrheitlich positiv. Das Stimmungsbarometer wies an 12 Tagen, über den gesamten analysierten Zeitraum, in eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jiangxi Ganyue Expressway diskutiert. Daraus resultiert eine Bewertung der Aktie mit "Gut" durch die Redaktion. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigten in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen. Genauer gesagt gab es 5 "Gut"-Signale im Vergleich zu 1 "Schlecht"-Signal auf Basis der Kommunikation, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Jiangxi Ganyue Expressway-Aktie derzeit um +2,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) bei 4,27 CNH. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet zeigt sich allerdings eine positive Entwicklung, da die Distanz zum GD200 bei +11,49 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt Aufschluss über die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie in verschiedenen Zeiträumen. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 36,76, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die Jiangxi Ganyue Expressway-Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.