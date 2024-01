Jiangxi Ganyue Expressway Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Aktienkurs von Jiangxi Ganyue Expressway hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von 28,24 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Verkehrsinfrastruktur"-Branche weist dagegen eine mittlere Rendite von -0,7 Prozent in den letzten 12 Monaten auf. Auch hier schneidet Jiangxi Ganyue Expressway mit 28,94 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die trendfolgenden Indikatoren eine positive Entwicklung der Aktie anzeigen. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 3,86 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,25 CNH liegt, was einer Abweichung von +10,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 4,2 CNH, was einer Abweichung von +1,19 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Jiangxi Ganyue Expressway auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung unter den Anlegern ist ebenfalls positiv. In den sozialen Medien wird die Aktie überwiegend positiv bewertet, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Trotzdem wurden auch 2 negative Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes rund um Jiangxi Ganyue Expressway, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz führt. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" eingestuft.