Jiangxi Ganyue Expressway Aktie: Ist das noch normal?

In den letzten zwei Wochen wurde die Jiangxi Ganyue Expressway von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Meinungsäußerungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Des Weiteren wurden in den letzten Tagen vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 5 Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung auf "Schlecht" lautet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den Auf- oder Abwärtstrend eines Wertpapiers betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Jiangxi Ganyue Expressway-Aktie beträgt 3,85 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,11 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +6,75 Prozent im Vergleich. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,18 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-1,67 Prozent Abweichung). Daher ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage. Insgesamt wird die Jiangxi Ganyue Expressway-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigte, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jiangxi Ganyue Expressway-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) wurde ein Wert von 76 für die letzten 7 Tage ermittelt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 54,88, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Jiangxi Ganyue Expressway-Aktie.