Jiangxi Ganyue Expressway Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die technische Analyse der Jiangxi Ganyue Expressway-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4,03 CNH verläuft. Dies resultiert in einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 4,59 CNH liegt und somit einen Abstand von +13,9 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 4,3 CNH erreicht, was einer Differenz von +6,74 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI-Wert 33,11 beträgt. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Jiangxi Ganyue Expressway-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich hat die Jiangxi Ganyue Expressway-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,61 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um -8,97 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +40,58 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 46,82 Prozent über dem Durchschnittswert von -15,2 Prozent. Somit führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.