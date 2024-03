Jiangxi Ganneng-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Graftech International":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Jiangxi Ganneng bleibt positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen war die Mehrheit der Diskussionen überwiegend positiv, während an drei Tagen negative Themen vorherrschten. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen wieder positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Jiangxi Ganneng in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen für Jiangxi Ganneng nicht besonders aktiv, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass die Jiangxi Ganneng aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 75,93 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 38, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Jiangxi Ganneng bei -9,53 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnet eine mittlere Rendite von -6,34 Prozent, wobei Jiangxi Ganneng mit 3,19 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.