Jiangxi Ganneng Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Jiangxi Ganneng ist derzeit besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "gut" bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" hat Jiangxi Ganneng in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,78 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 0,06 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -20,84 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Rendite von Jiangxi Ganneng mit -20,84 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Jiangxi Ganneng liegt bei 41,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 71,35, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Zusammen führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangxi Ganneng beträgt 29, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als neutral bewertet wird. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt zeigen die Auswertungen der vergangenen Wochen, dass die Anlegerstimmung positiv ist, die Performance im Vergleich zur Branche und zum Sektor jedoch schlecht ist. Der RSI deutet auf eine neutrale bis schlechte Bewertung hin, während das KGV auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.