Jiangxi Ganneng Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Aktienkurs von Jiangxi Ganneng hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor eine Rendite von -20,78 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche liegt die Rendite mit -20,74 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Jiangxi Ganneng bei 8,51 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 7,87 CNH notiert, was einem Abstand von -7,52 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 8,38 CNH und einer Differenz von -6,09 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Jiangxi Ganneng ist jedoch positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Jiangxi Ganneng, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Jiangxi Ganneng als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 45,16, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 71,35 liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Jiangxi Ganneng in Bezug auf die Branchenvergleiche und die technische Analyse als "Schlecht" bewertet wird, während das Anleger-Sentiment positiver ausfällt.