Jiangxi Ganneng Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Aktienkurs von Jiangxi Ganneng hat im letzten Jahr eine Rendite von -20,78 Prozent erzielt, was 20,77 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,01 Prozent) für Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -0,01 Prozent, und Jiangxi Ganneng liegt aktuell 20,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangxi Ganneng beträgt derzeit 29, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Jiangxi Ganneng liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,13 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat Jiangxi Ganneng in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Veränderung der Stimmungsrate führte. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.