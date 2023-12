Jiangxi Ganneng Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert der Jiangxi Ganneng-Aktie beträgt 69,57, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung dieses Signals als "Neutral" betrachtet. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 74, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft angesehen wird. Basierend auf dieser Basis wird die Einstufung insgesamt als "Schlecht" betrachtet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Jiangxi Ganneng-Aktie 70. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" ist das KGV im Durchschnitt bei 0. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Jiangxi Ganneng wird als insgesamt neutral bewertet. In den vergangenen beiden Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite der Jiangxi Ganneng-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt.